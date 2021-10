Alençon. Orne 2017: un budget de 393 millions d'euros

Plus de 393 millions d'euros, c'est le montant du budget 2017 du Conseil départemental de l'Orne, voté lors de la session plénière de l'institution départementale, vendredi 2 décembre 2016. Comme chaque année désormais, les élus ont souligné un contexte financier " tendu et incertain ". L'état baisse ses dotations (-4,29 M€ par rapport à 2016) et continue, en même temps, à imposer aux départements toujours plus de dépenses sociales qu'il inscrit d'office à leur budget.

Des dépenses de fonctionnement stables

La stabilisation des dépenses de fonctionnement reste le seul moyen concret du département de l'Orne pour maintenir son équilibre budgétaire. Elle passe par une maîtrise de la masse salariale, tout en préservant les promotions d'agents méritants, les crédits dédiés à la formation qui sont majorés, et l'action sociale au profit du personnel, désormais étendue à tous les agents moyennant une augmentation de 8 % (27.000 €).

Le réexamen des politiques départementales et des partenariats se poursuit, au prix parfois de mécontentements temporaires, la générosité du département ne pouvant aller au-delà de ses ressources.

Des investissements malgré tout

Le Conseil départemental continue de contenir ses dépenses de fonctionnement pour privilégier l'investissement (88 millions d'euros): qu'il s'agisse des nouveaux programmes routiers, de la rénovation des collèges, de la montée en débit avec le Plan numérique ornais, de la création du Campus numérique et de la Maison Universitaire de santé pluri-professionnelle, du " grand projet " du Haras du Pin, ou de l'école de pédicurie et podologie.

Effet de ciseau

La stratégie budgétaire départementale ornaise est largement contrainte par un" effet de ciseaux ", résultat d'une déconnexion totale entre l'évolution des dépenses de fonctionnement (dont celles liées aux prestations sociales) et la stagnation des recettes.

Alors que la Cour des comptes pointe une hausse du nombre des Départements en situation financière délicate, elle a cité l'Orne parmi ceux ayant réussi à contenir leurs dépenses sociales.

