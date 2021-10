USA: Abandon de la demande de recomptage des voix en Pennsylvanie

"Les gens qui demandaient ce recomptage sont des gens ordinaires, avec des moyens financiers normaux. Et ils ne peuvent se permettre de payer la somme de 1 million de dollars requise pour cela par la Cour", a précisé son courrier adressé à la Cour du Commonwealth de Pennsylvanie.

"#Recomptage2016 est tellement onéreux à cause des élus qui ont toujours refusé de financer un système de vote digne du XXIe siècle", a ensuite tweeté Mme Stein.

"Il est quand même étrange de devoir passer par un tel parcours du combattant bureaucratique et de devoir amasser des millions de dollars pour pouvoir avoir confiance dans les résultats de notre élection", a-t-elle ensuite ajouté, toujours sur le même réseau social.

Pour financer sa campagne pour le recomptage des votes en Pennsylvanie, au Michigan et dans le Wisconsin, Mme Stein avait jusque là drainé près de 5,7 millions de dollars, selon les chiffres indiqués sur son site internet.

L'avance de Donald Trump sur la candidate démocrate Hillary Clinton est de quelque 27.000 voix dans le Wisconsin, de 10.700 voix dans le Michigan et de plus de 67.000 en Pennsylvanie. Des experts estiment qu'il n'existe presque aucune chance d'inverser les résultats dans ces Etats.

Mme Stein avait basé sa demande de recomptage sur les témoignages de certains experts électoraux qui auraient recensé dans ces trois Etats "des +anomalies statistiques+ soulevant des inquiétudes".

Vendredi, des partisans et avocats de Donald Trump ont engagé des actions judiciaires contre un recomptage des voix dans le Wisconsin et en Pennsylvanie, tandis que le procureur général du Michigan a estimé qu'une requête similaire dans son Etat était injustifiée.

Dans un communiqué samedi soir, où elle "jure de se battre battre bec et ongles afin de vérifier l'exactitude, l'honnêteté et les conditions de sécurité du comptage des votes", Mme Stein a annoncé qu'elle viendrait manifester lundi à New York, devant la Trump Tower, le QG du président élu.

Maison Blanche: Trump, huit jours pour déjouer les pronostics

