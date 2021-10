Cal, une anglaise de 40 ans, a arrêté de travailler pour se consacrer entièrement à la recherche de coupons promotionnels. La "reine des coupons", comme ses amis la surnomme, passe sa vie à rechercher des promos et des gratuités.



Son rituel lui demande un tel travail de recherche, que depuis un an elle a quitté son travail administratif. Seul son mari et les allocations rapportent l'argent nécessaire aux factures, et finalement, ils s'en sortent encore mieux dit-elle. D'après Cal, elle a réduit son budget alimentaire d'il y a 10 ans de 99%. Le seul 1% qui reste c'est les "extras" qui font exception à sa règle de vie, qu'elle s'accepte de temps à autre.



Sa journée débute tous les matins à 4h30. Elle fait le tour sur le web à la recherche de coupons et de promotions. 4 heures plus tard, elle se rend au supermarché avec ses promos, et y retourne l'après-midi lors des grandes affluences. Elle sait que c’est à ces moments-là que les gens oublient dans leur caddie leurs tickets de caisse sur lesquels se trouvent des réductions. (Une petite technique qui lui a permis l'année dernière de récolter 1.000 euros de bons.



« Cette année, je n’ai rien dépensé en soin du corps grâce aux échantillons et aux cadeaux publicitaires », confie-t-elle.



Si cela vous donne envie de faire de même, Cal prévient tout de même que c'est du travail à plein temps ! : «Pour être une reine des promotions, il faut être organisée, et ça ce n'est pas donné à tout le monde».