Mont-Saint-Aignan. Startup Weekend en Seine-Maritime : 54h pour développer un projet innovant

L'événement Startup Weekend, organisé par Normandie Web Xperts et l'association Déclic'Entreprendre, se déroule ces vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 à l'école de commerce Neoma à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen (Seine-Maritime). L'objectif est simple : en 54h, des équipes se forment et développent un concept et testent sa validité.