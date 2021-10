Strasbourg: quatre hommes arrêtés lors d'une "opération antiterroriste"

"Des éléments sérieux rendaient nécessaires ces interpellations", a précisé une source proche de l'enquête. Les quatre personnes interpellées étaient toujours en garde à vue dimanche soir, a confirmé une source judiciaire.

Ces arrestations ont été conduites par les hommes de la DGSI dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte il y a quelques jours au parquet antiterroriste, a précisé la source judiciaire.

La France est confrontée depuis près de deux ans à une menace terroriste jihadiste sans précédent, qui s'est notamment concrétisée par des attentats en novembre 2015 à Paris et Saint-Denis (130 morts au Bataclan, dans des terrasses de café et devant le Stade de France) et en juillet 2016 à Nice (86 morts).

A LIRE AUSSI.

Attentat avorté de Villejuif: un des quatre interpellés toujours entendu

Hôtelière enlevée à Nice: soupçons sur l'ancien gérant de son restaurant niçois

Centrafrique: la France déclare officiellement la fin de l'opération Sangaris

Centrafrique: la France déclare officiellement la fin de l'opération Sangaris