L'Agenda en Normandie : lundi 21 novembre

MANCHE

Dimanche, c'est le 8ème relais des laiteries comptant pour le Téléthon à Sottevast. Plusieurs disciplines sont prévues, du VTT sur des distances de 15, 25, 35 et 50km, du VTC sur 12km ou encore un trail et de la marche. Ravitaillement prévu sur tous les circuits. Crêpes et bouillie de sarrasin sont également préparée par le foyer rural de Rocheville tout comme une vente de Jacinthes et de calendriers des jeunes agriculteurs. Toutes les recettes sont reversées intégralement au Téléthon.

La Communauté de Communes organise, en partenariat avec le Conseil Départemental, une animation au cinéma Le Rialto à La Haye du Puits ce mercredi : 1 déchet électrique ou électronique apporté = 1 place de cinéma offerte.

CALVADOS

Mado et les frères Pinard sont en concert au Soubock à Cauville ce samedi à partir de 20h.C'est un voyage musical énergique et chaleureux qui emporte le public.

Élise vous fait vibrer sur le son swing, jazz manouche & oriental du groupe, pendant que Mado, Tony, Samy et Tigat s'occupent de vos oreilles avec leurs chansons à texte festives & engagées. Comptez entre 10 et 24 euros l'entrée. Plus d'infos sur : soubock-evenements.com.

La Ferme de d'Jo à Anctoville vous invite à passer un bel après-midi en famille pour célébrer la fête de l'hiver ce samedi à partir de 14h ! Au programme : visite de la ferme, ateliers contes, balades à dos d'âne, fabrication de jus de pomme, goûter fermier... Sur réservation, rendez-vous sur lafermededjo.fr pour en savoir plus.

ORNE

Demain dans le cadre de "Drôlement magique", Alain Choquette, le magicien québécois à la dextérité époustouflante est au Carré du Perche à Mortagne au Perche dès 20h30. Il met au défi petits et grands de deviner ses trucs. D'un tour de magie à l'autre, il vous entraîne dans sa propre histoire : des prémices de sa carrière... quand gamin, il n'a de cesse d'emprunter à la bibliothèque un livre de magie, de peur qu'on ne découvre le secret de ses tours, jusqu'aux plus grands succès.

Le Siffleur accompagné de son quatuor à cordes féminin est en concert à la salle du Tahiti à Gacé ce jeudi soir. Ils interprètent avec élégance les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie. Il joue aussi quelques mélodies sifflées que nous avons tous en tête, notamment les incontournables musiques de films.