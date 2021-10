Caen: comment voter aux primaires de la droite et du centre?

Qui de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, Jean-Frédéric Poisson, Jean-François Copé, Bruno Le Maire ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet représentera les couleurs des Républicains dans la course à la Présidence de la République Française? Les habitants de Caen (Calvados) et de son agglomération auront, comme leurs concitoyens, l'occasion de voter les 20 et 21 novembre prochains.

Pour cela il faut remplir les critères suivants:

- être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2015.

- Verser 2€ par tour de scrutin de participation aux frais d'organisation.

- Signer la phrase suivante : "Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France".

105 bureaux de vote dans le Calvados

Caen

École (31, rue des Bosnières)

Mairie de Caen (Esplanade Jean-Marie Louvel)

École (50, rue du Clos Herbert)

École (4, rue Fernand Léger)

École (9 ter, rue de la Haie Vigne)

École (rue Lucien Nelle)

École (rue Daniel Huet)

École (rue Henri Brunet)

École (2, rue Gustave Flaubert)

École (5, rue de la Justice)

École (77, rue Ernest Manchon)

Salle du Restaurant (17, rue Pasteur)

École (11, allée du Bosphore)

Bretteville-sur-Odon

Mairie (Route de Carpiquet)

Carpiquet

Mairie ( avenue Charles de Gaulle)

Épron

Foyer Père Robert (5, rue François Langlois)

Frenouville

Mairie (17, rue de la Libération)

Hérouville Saint-Clair

Mairie (Place François Mitterrand)

Ifs

Mairie (Esplanade François Mitterrand)

Saint-Contest

Mairie (Place de la Mairie)

Saint-Martin de Fontenay

Mairie (17, rue de Biganos)

Troarn

Mairie (Place Paul Quellec)

Verson

Mairie (Impasse du stade Jules Quesnel)

Liste des bureaux de vote sur : http://www.primaire2016.org/ou-voter/

