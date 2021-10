EYM trio , créé depuis presque 5 ans, s'appelle ainsi grâce aux initiales de ses fondateurs: Elie Dufour au Piano, Marc Michel à la Batterie et Yann Phayphet à la Contrebasse. Mais sur cet album, vous avez aussi Mohamed Abozekry à l'Oud et Marian Badoï à l'Accordéon. Intitulé Khamsin, il est composé de 12 titres et est disponible depuis le jeudi 10 novembre 2016.