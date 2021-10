Caen. Élections US : depuis Caen, "un rêve américain aux allures de cauchemar"

Une cinquantaine de Caennais a répondu à l'invitation de la mairie de Caen (Calvados), mercredi 9 novembre 2016, afin de se rassembler dans un salon de l'hôtel de ville pour suivre en direct les résultats de la présidentielle aux Etats-Unis. Et surprise en France, c'est bien le Républicain Donald Trump qui est sorti vainqueur de son duel avec la Démocrate Hillary Clinton.

"Deux choses : l'histoire de Trump montre que le rêve américain est toujours possible, mais en même temps je pense qu'il prend des allures de cauchemar, confie Géraldine Vrac, professeur d'anglais à Caen. Et ce fut une campagne très populiste et j'espère que ça nous fera réfléchir en France."

Avec sa cravate autour du cou, Michel Bouleau, Bayeusain à la retraite, se dit lui aussi surpris. "Je suis un peu déçu, mais il faut attendre parce qu'entre les promesses électorales et la réalité du pouvoir, ce sont deux choses différentes".

"Il faut aussi savoir comment Trump a été dépeint. Pour des Américains qui le connaissent, il ne leur paraît pas si redoutable que ça", rappelle Catherine Pradal, maire-adjoint aux relations internationales. Elle estime que son arrivée au pouvoir ne changera en rien les relations d'échanges entre Caen et les villes américaines de Nashville et Alexandria. Deux cités jumelées de longue date avec la cité normande.

