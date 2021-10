Hérouville Saint Clair. Normandie: un fiché S d'Hérouville Saint-Clair encadrait des adolescents

Un homme de 24 ans, mis en examen depuis décembre 2015 dans une affaire liée au terrorisme, a encadré des jeunes dans un foyer de l'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ACSEA), à Hérouville Saint-Clair (Calvados), pendant un peu plus d'un an.