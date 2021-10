Plusieurs enseignants du lycée Mézeray d?Argentan, notent les devoirs de leurs élèves avec des lettres et non plus des notes.... une action pour dénoncer la politique gouvernementale dans l?éducation nationale et notamment la réforme du lycée ... ce système de notation perturbe l?administration, mais aussi les élèves des classes de seconde et de première....

