Elle gagne 43 000 000 de dollars à la machine à sous, qu'elle ne touchera jamais !

Tout sourire, Katina pose en Selfie devant la machine qui affiche son gain : près de 43 million de dollars. Mais son sourire est de courte durée. La direction du casino refusera de lui payer son gain. La machine est, selon le personnel du casino, défectueuse. Le gain maximal sur cette machine est de 6.500 dollars.



Abattue par la nouvelle, Katina tente de négocier. Entourée par la sécurité, elle s'est fait escorter hors du casino, on lui a dit de «revenir demain» pour connaitre la décision de la direction. Le lendemain, elle se représente au casino en demandant ce qu'elle avait gagné. "Vous n'avez rien gagné madame" lui a répondu l'établissement.



LIRE AUSSI : Ils jouent les 6 bons numéros... Mais ne toucheront pas les 47 millions d'euros de la cagnotte.



Dépitée par la décision qu'elle juge injuste, elle étudie le fait de poursuivre le casino mais ça semble mal parti pour elle. Les officiels de la commission de jeux d'Etat ont déclaré que la machine ne fonctionnait pas correctement, et que sur chacune des machines du casino le message suivant est indiqué : "Les dysfonctionnements annulent tous les gains et les jeux." Elle a donc joué en connaissance de cause.



Pour s'excuser de la mauvaise joie que le casino a causée à la jeune femme, ils lui ont offert un dîner... "Un steack et une glace, qu'ils peuvent garder".



Une histoire qui n'est pas sans nous rappeler ce qui s'est produit pour cette autre jeune femme : Elle gagne 8.589.298 dollars au casino, elle repart avec 80 dollars.