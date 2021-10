Condé sur Huisne. Accident dans l'Orne : 4 blessés dont deux enfants

Au niveau de Condé-sur-Huisne (Orne) lieu-dit "La Rapouillière", une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture qui est allée percuter un arbre.

4 blessés dont deux jeunes enfants

Deux femmes âgées de 24 et 25 ans et deux enfants âgés de 3 et 6 ans ont été blessés légèrement. Les 4 victimes ont été évacuées vers les centres hospitaliers de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) et Chartres (Eure-et-Loir).

