Hommage dans les commissariats et gendarmeries au policier tué lors d'une fusillade attribuée à l' ETA mardi dernier en Seine et Marne

Les obsèques du commandant de police Jean-Serge Nérin, mort mardi dernier sous les balles d?un commando présumé de l?ETA se sont déroulées hier en Seine et Marne, en présence du Président de la République.

A Alençon, les policiers se sont réunis dans la cour commissariat hier après midi, pour une cérémonie d?hommage en présence du préfet de l?Orne, hommage également dans les commissariats de Flers et Argentan, dans les brigades de gendarmerie ainsi qu?à la Préfecture et sous préfecture de l?Orne...



Hier midi, les syndicats de police avaient aussi appelé à un rassemblement, pour réclamer un renforcement des effectifs... une petite vingtaine de personnes avaient répondu à l?appel des syndicats devant le commissariat d?Alençon .....

