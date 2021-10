Mondeville. Basket : l'USO Mondeville brise les Déferlantes de Nantes

Le premier match de l'USO Mondeville (Calvados) sur leur parquet se solde donc par une victoire (67-63) ce mercredi 19 octobre 2016. L'adversaire du soir, le Nantes-Rezé Basket (Loire Atlantique) a fait très peur aux Mondevillaises en début de match, menant 13 à 0 après seulement 3 minutes de jeu. Les joueuses de Romain L'Hermitte ont su garder leur calme, pour s'imposer nettement dans les trois derniers quart-temps.

Michelle Plouffe contre sa soeur jumelle

C'était un match capital pour Michelle Plouffe de l'USOM qui, en inscrivant 15 points, a tout fait pour gagner ce match contre Katherine, sa soeur jumelle évoluant dans l'équipe d'en face. Malgré ses 18 points inscrits, elle n'a rien pu faire. "Nous sommes des compétitrices, ma soeur et moi. Sur le terrain on donne tout pour faire gagner notre équipe, on ne s'entend bien qu'en dehors du terrain!", confie Michelle à Tendance Ouest.

La corpo médecine met l'ambiance

Il faut souligner la belle initiative de la corporation des étudiants en médecine caennais, venus nombreux pour soutenir l'USOM. Pour Thomas, l'un de ses membres: "Il est important de soutenir les sportifs normands. Certaines joueuses de Mondeville ont des membres de leur famille dans notre corpo, du coup, on se sent proches". Espérons que l'ambiance à Bérégovoy sera aussi belle contre Lyon (Rhône) ce samedi 29 octobre 2016!

