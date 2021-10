Grand-Couronne. Près de Rouen, une bibliothèque scolaire installée en deux petites heures

L'école maternelle Victor Hugo, à Grand-Couronne (Seine-Maritime) dispose depuis ce jeudi 20 octobre 2016 d'une bibliothèque toute neuve. Hier encore, rien n'indiquait dans l'enceinte de l'établissement qu'un lieu dédié aux livres allait y voir le jour. Et pour cause: la bibliothèque a été installée… en deux petites heures.

Plus rapide, extensible et moins cher

Car le nouveau bâtiment n'a pas été construit selon les règles traditionnelles. Il s'agit d'une bibliothèque modulaire de 34m2. Ce qui explique cette installation rapide. "On nous en demande par exemple quand une salle de classe doit être ajoutée à la dernière minute", explique Christel Boutteville, responsable de l'agence Portakabin de Rouen, qui a installé cette bibliothèque. Le modulaire a trois avantages: la rapidité d'installation, l'extension possible - "on peut superposer un deuxième bâtiment sur le premier", indique Christel Boutteville - et le prix. Comptez 36 000€ tout compris pour cette bibliothèque et 900€/m2, contre 1200€/m2 pour un bâtiment traditionnel.

Respect de la réglementation thermique 2012

Mais Christel Boutteville ne veut pas entendre parler de qualité médiocre, propre aux préfabriqués: "La bibliothèque modulaire est aux normes de la réglementation thermique 2012", assure-t-elle, soit une bonne isolation phonique et thermique. Et le bâtiment, qui est appelé à durer, aurait une durée de vie de plus de 40 ans. D'ici là, les élèves qui en profitent aujourd'hui seront devenus des parents d'élèves.

A LIRE AUSSI.