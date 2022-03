Nancy (AFP). Ligue 1: le Paris SG fait le job à Nancy et remonte à la 2e place

Des buts de Lucas et d'Edinson Cavani ont offert le succès à des Parisiens qui comptent cependant toujours quatre points de moins que le leader Nice, vainqueur (2-0) vendredi de l'OL. Des Lyonnais (5e) qui se retrouvent désormais à six longueurs du PSG et de Monaco (3e), également battu (3-1) à Toulouse (4e).

C'est Lucas qui a ouvert le score pour les quadruples champions de France en titre à la 13e minute. Son coup franc excentré n'a été dévié ni par Cavani ni par Grzegorz Krychowiak, mais a trompé Guy-Roland Ndy Assembé.

Cavani a doublé la marque cinq minutes plus tard en profitant d'une tête en retrait mal assurée par Michaël Chrétien pour lober le gardien nancéien. Le 9e but en autant de journées pour l'Uruguayen, plus que jamais meilleur buteur du championnat.

En seconde période, c'est grâce à ses grognards que Nancy a réduit l'écart à la 55e minute: Benoît Pedretti a trouvé Alou Diarra (35 ans tous deux), dont la tête décroisée a trompé Alphonse Aréola.

Un sursaut que les Lorrains, plus que jamais lanterne rouge, n'ont pu faire plus fructifier, tandis que les Parisiens, privés de nombreux cadres, se sont efforcés de gérer leurs efforts en vue de la réception des Suisses de Bâle, mercredi en Ligue des champions, et du clasico contre Marseille, dimanche prochain au Parc des Princes.

La 9e journée se poursuit en soirée à partir de 20h00 avec quatre rencontres impliquant des équipes de seconde partie de tableau.

Résultats de la 9e journée de la Ligue 1:

vendredi

Toulouse - Monaco 3 - 1

Nice - Lyon 2 - 0

samedi

Nancy - Paris SG 1 - 2

(20h00) Montpellier - Caen

Bastia - Angers

Lorient - Nantes

Guingamp - Lille

dimanche

(15h00) Rennes - Bordeaux

(17h00) Saint-Etienne - Dijon

(20h45) Marseille - Metz