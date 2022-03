Jusqu'à dimanche 16 octobre 2016, les commémorations se poursuivent dans la commune de Battle, à une quinzaine de kilomètres au nord d'Hastings dans le sud de l'Angleterre. Une cinquantaine de membres de l'association Souvenir normand a fait le déplacement, en provenance d'Europe, mais aussi du Canada.

"La Normandie" entonnée

Ils tenaient à être présent dans le sud de l'Angleterre à l'occasion du 950e anniversaire de cette bataille remportée par Guillaume le Conquérant. Un succès qui lui permit peu après de devenir roi d'Angleterre. Et c'est par la chanson "Ma Normandie" que les membres du souvenir Normand qui ont fait le déplacement dans le sud anglais en ces jours de commémorations concluent leur cérémonie autour d'une pierre posée en 1903, ici à Batlle, tout près du champ de bataille.

L'association brasse large, bien au delà de l'Angleterre et de la France, comme l'explique Corinne Gibbons, présidente du Souvenir normand : "Nous avons également des comités en Norvège, au Danemark et au Canada", en dehors de la France et de l'Angleterre.

Hastings 2016 : ces Normands sont Norvégiens, Anglais, Canadiens, Danois et Français Impossible de lire le son.

Après ce week-end de commémorations, les membres du Souvenirs normand regagneront chacun leur pays.

A LIRE AUSSI