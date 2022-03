Paris (AFP). Primaire de la droite: Juppé sort gagnant du débat, selon un sondage

Le maire de Bordeaux et ancien Premier ministre sort conforté dans sa position de favori de la primaire des 20 et 27 novembre, d'après cette enquête: 36% des sondés le désignent vainqueur du débat, devant Nicolas Sarkozy (22%) et François Fillon ex-aequo avec Bruno Le Maire (11% chacun). Nathalie Kosciusko-Morizet (3%), Jean-Frédéric Poisson (2%) et Jean-François Copé (1%) ferment la marche.

Le débat n'a pas bouleversé la hiérarchie établie par les récents sondages: Alain Juppé et Nicolas Sarkozy demeurent les deux meilleurs candidats à l'Elysée pour respectivement 41% et 24% des sondés, loin devant Bruno Le Maire (14%), François Fillon (9%), NKM (4%), Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson (1% tous les deux).

M. Juppé est aussi celui qui est apparu le plus convaincant pour 72% des personnes interrogées, devant Bruno Le Maire et François Fillon (52% chacun) et Nicolas Sarkozy (48%).

Le débat a bénéficié à peu près à tous les candidats qui ont vu leur cote de bonnes opinions engranger des points supplémentaires: Alain Juppé (74%, +5), Bruno Le Maire (61%, stable), François Fillon (55%, +10), Nathalie Kosciusco-Morizet (54%, +6), Nicolas Sarkozy (46%, +5), Jean-Frédéric Poisson (37%, +29), Jean-François Copé (32%, +11).

Sondage réalisé en ligne auprès d'un échantillon de 625 personnes de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales et ayant regardé le débat.