Paris (AFP). Mondial-2018/Qualifs: rémission pour l'Angleterre, démonstration pour l'Allemagne ?

L'Irlande du Nord bétonne quant à elle sa défense avant de se rendre en Allemagne pour se frotter aux champions du monde en titre, en grande forme actuellement.

. Gr. C: 3-0 pour l'Allemagne ?

C'est l'heure de prendre les paris pour le score d'Allemagne-Irlande du Nord. Un indice ? La Mannschaft a giflé la Norvège et la République tchèque sur le même score 3 à 0, avec à chaque fois un doublé de Thomas Müller...

Il faudra garder un œil sur la suite du parcours d'une surprenante équipe d'Azerbaïdjan qui a gagné ses deux premiers matches avant son déplacement chez les Tchèques.

Programme (heures françaises)

(20h45 à Hanovre) Allemagne - Irlande du Nord

(20h45 à Ostrava) Rép. tchèque - Azerbaïdjan

(20h45 à Oslo) Norvège - Saint-Marin

. Gr. E: Pologne mal partie

La Pologne n'a pas confirmé son bon Euro-2016 (quart de finale perdu aux tirs au but contre le futur vainqueur, le Portugal) en gaspillant bêtement des points au Kazakhstan pour son premier match (2-2). Et la voilà prise dans la nasse d'un trio de tête avec la Roumanie et le Monténégro. Tout faux pas face à l'Arménie serait pénalisant pour la suite.

La Pologne doit en plus gérer la longue absence d'Arkadiusz Milik, victime d'une rupture des ligaments croisés.

Programme

(18h00 à Astana) Kazakhstan - Roumanie

(20h45 à Copenhague) Danemark - Monténégro

(20h45 à Varsovie) Pologne - Arménie

. Gr. F: Les Trois Lions lèchent leurs plaies

L'Angleterre poursuit sa convalescence après la tornade de la polémique Allardyce, parti après avoir été piégé par des journalistes en train de monnayer ses conseils pour contourner des règles en matière de transfert. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Le sélectionneur intérimaire Gareth Southgate évite de faire des vagues en dehors du terrain, et sur les pelouses, les Trois Lions restent en tête de la poule.

Ils n'ont gagné que 2 à 0 contre Malte, mais l'essentiel est là. Mardi, les Anglais se déplacent en Slovénie, patrie du nouveau président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, qui se débrouille bien jusqu'ici (une victoire, un nul). L'occasion d'apprendre à placer ce pays sur la carte, coincé entre l'Italie, l'Autriche et la Croatie.

Programme

(20h45 à Trnava) Slovaquie - Ecosse

(20h45 à Ljubjana) Slovénie - Angleterre

(20h45 à Vilnius) Lituanie - Malte

Ndlr: Les 9 vainqueurs des groupes qualifiés pour la phase finale en Russie.

Les 8 meilleurs 2e joueront des barrages aller-retour, les 4 vainqueurs rejoignant la phase finale.