La Havane (AFP). Colombie: Farc et gouvernement maintiennent le cessez-le-feu et rectifieront l'accord de paix

La guérilla des Farc et le gouvernement colombien se sont engagés vendredi à maintenir un cessez-le-feu "bilatéral et définitif" et à apporter des "ajustements" à l'accord de paix après son rejet par référendum en Colombie.