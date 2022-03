Paris (AFP). Calais: vives inquiétudes du Défenseur des droits sur le démantèlement de la "Jungle"

"La destruction de la totalité des camps et des installations en dur pourrait débuter le 17 octobre prochain. Or le dispositif d'accueil et de mise à l'abri sur place des mineurs non accompagnés n'est toujours pas opérationnel", souligne dans un communiqué M. Toubon, qui se dit "très préoccupé par le sort de l'ensemble des exilés vivant à Calais". L'ancien ministre de la Justice a écrit au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve pour lui demander "des informations" sur cette opération.