Louvetot. En Normandie, une femme tente de se suicider, les pompiers la sauvent

Le centre d'opérations de la gendarmerie alerte la communauté de brigades de Duclair (Seine-Maritime) dimanche 2 octobre 2016 vers 20h30. Une femme habitant à Trouville-Alliquerville, près de Bolbec, et semble-t-il animée d'intentions suicidaires, a disparu après avoir quitté son domicile en voiture.

Le téléphone portable géolocalisé

Avant de partir, la victime a eu son mari au téléphone et lui a expliqué qu'elle avait ingurgité une quantité importante d'alcool et de médicaments. Rapidement, les gendarmes géolocalisent son téléphone portable autour de Louvetot, mais la précision est limitée à plusieurs kilomètres de rayon.

Premières recherches infructueuses

Des premières investigations sont menées au niveau du pont de Brotonne. Sans succès. Les gendarmes demandent alors au mari leurs habituels lieux de villégiatures. Ce dernier mentionne la commune de Maulévrier-Sainte-Gertrude.

La victime retrouvée inconsciente

Les militaires s'y rendent immédiatement et découvrent, sur un petit parking à côté de l'église, le véhicule de la victime. Au volant, cette dernière est inconsciente. Elle tient des médicaments dans une main.

Les secours sont avisés. Les gendarmes décident de sortir la victime de l'habitacle du véhicule et la mettent en position latérale de sécurité. Un voisin donne une couverture pour qu'elle puisse se réchauffer. Les gendarmes tentent de la stimuler et de la réveiller. En vain. Son pouls reste faible

Mais l'arrivée des sapeurs-pompiers et du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Lillebonne change la donne. La victime est sauvée et transportée à l'hôpital Monod, à Montivilliers (Seine-Maritime), près du Havre.

