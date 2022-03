Ouistreham. Calvados. Il percute une voiture avec son 4x4 à Ouistreham 

A bord d'une voiture de sport, dans la soirée du 15 avril 2011, un couple de touristes, à la recherche d'un restaurant, roule dans le centre ville de Ouistreham au nord de Caen (Calvados). Soudain, un 4x4 Mercedes les double à grande vitesse, au point de les frôler. Leur réaction est de klaxonner. Le chauffard poursuit alors sur une centaine de mètres, s'arrête, effectue une marche arrière et recule à très vive allure.

L'arrière du véhicule s'encastre dans la voiture de sport

La voiture de sport étant plus basse, l'arrière du véhicule s'encastre alors dedans, au point que le tuyau d'échappement s'enfonce dans un des phares. Voulant effectuer un constat, les occupants de la voiture endommagée se font insulter et évitent les coups, de justesse. L'individu repart leur donnant rendez-vous à la gendarmerie.

C'est sa femme qui se présente à la gendarmerie

Mais ce n'est pas lui qui s'y présente quelques instants plus tard, mais sa femme. Très énervée, elle affirme qu'elle conduisait et que le couple l'a embouti. Mais plusieurs témoins ayant assisté à la scène, à ce moment là, démentent ses propos. Plus tard, ils vont se rétracter les uns après les autres, au point de corroborer les dires de la femme.

Neuf mentions au casier judiciaire

Néanmoins, l'homme a été jugé en son absence, le mercredi 28 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violence avec arme. Âgé de 46 ans, son casier judiciaire comporte neuf mentions : violence, conduite en état d'ivresse, exhibition sexuelle, dégradations, menaces...

Aucun doute pour la procureure, l'homme était bien au volant et alcoolisé

Pour la procureure cela ne fait aucun doute, l'homme était bien au volant, mais alcoolisé, il comprend vite qu'il n'a pas intérêt à se présenter à la gendarmerie. Il y envoie donc sa femme. De plus, les dégâts ne sont pas compatibles avec un simple choc involontaire. Étant donné les antécédents du prévenu, la justice penche pour une manipulation de témoins. Cinq mois de prison avec sursis sont requis. L'affaire est mise en délibéré au 19 octobre 2016.

