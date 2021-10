Ouistreham. Calvados : à Ouistreham, trois Albanais tentent de rejoindre l'Angleterre

Les trois Albanais qui ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), le jeudi 16 mars 2017, n'étaient pas présents à l'audience. Il leur est reproché l'embarquement ou la tentative d'embarquement frauduleux sur un ferry de la gare maritime de Ouistreham, le mardi 31 janvier 2017.

Vingt tentatives pour l'un d'entre eux

Deux d'entre eux sont âgés de 24 ans. L'un se cache dans un camion embarqué sur un ferry et parvient à traverser la Manche. Mais, arrivé en Angleterre, il est intercepté et reconduit sur le territoire français. "Je suis menacé de mort en Albanie", dira-t-il. Le tribunal le condamne à un mois de prison avec sursis.

Le second s'introduit dans la gare maritime et se cache dans une remorque. Mais il est contrôlé avant l'embarquement. Il écope de la même peine.

Quant au troisième, âgé de 28 ans, tout comme le premier il embarque, traverse la Manche et est renvoyé en France. Sa particularité? C'est la... vingtième fois ! Ce qui fait dire au président "Cet homme est du genre obstiné. Cela fait vingt fois qu'on lui paie l'aller-retour !" Raison pour laquelle le tribunal se montre plus ferme. Il écope de 2 mois avec sursis.

