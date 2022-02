Paris (AFP). Ligue 1: Rennes-Guingamp, un derby pour le top 10

S'il est faible à l'extérieur (un point en quatre matches), Rennes est intraitable à domicile (trois victoires en trois rencontres) et voudra poursuivre sur cette lancée à l'occasion du derby puis de la réception de Bordeaux, après la trêve internationale, pour s'arrimer dans la première moitié de tableau.

Mais vendredi, Christian Gourcuff devra se passer de son fils Yoann, blessé aux ischio-jambiers. Et quand le meneur se blesse, forcément, cela réveille des fantômes. "C'est embêtant à plus d'un titre, a dit Gourcuff père. Ça va encore retarder son retour physique au meilleur niveau, c'est l'enchaînement des matches et des entraînements qui doit lui permettre de se réhabiliter. C'est une toute petite lésion, mais quand même embêtante".

Par ailleurs, un virus traînait ces derniers jours du côté de Rennes, et il a empêché plusieurs joueurs de s'entraîner mercredi (Danzé, Ntep, Bensebaini et Baal).

Guingamp était un étonnant leader à l'issue de la 3e journée, mais a depuis cédé du terrain. L'équipe d'Antoine Kombouaré a perdu lors de ses deux derniers déplacements et va devoir se reprendre pour enrayer sa lente glissade au classement. Mais un succès au Roazhon Park ferait bondir l'En Avant à la 4e place au moins provisoirement.

Le PSG, après s'être remis dans le sens de la marche en s'imposant en Bulgarie contre le Ludogorets Razgrad (3-1) mercredi en Ligue des champions, à défaut d'avoir totalement convaincu, revient aux affaires domestiques en recevant Bordeaux avec l'idée de surmonter sa défaite de la semaine dernière à Toulouse (2-0).

Nice aura l'occasion de conforter son leadership en accueillant le mal classé Lorient (17e), tandis que son dauphin monégasque se rendra à Metz, l'étonnant promu (6e).

Vendredi:

(20h45) Rennes - Guingamp

Samedi:

(17h00) Paris SG - Bordeaux

(20h00) Nantes - Bastia

Metz - Monaco

Lille - Nancy

Dijon - Montpellier

Caen - Toulouse

Dimanche:

(15h00) Angers - Marseille

(17h00) Nice - Lorient

(20h45) Lyon - Saint-Etienne