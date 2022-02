Paris (AFP). Ligue 1: Marseille gagne enfin, Nice reste leader

. Marseille éloigne la 'trouille'

Cette fois, ils ne se sont pas fait piéger en fin de match. Les Marseillais ont remporté leur deuxième match de la saison dimanche, face à une équipe de Nantes en grande difficulté (2-1). Malgré dix dernières minutes très brouillonnes, ils peuvent pousser un "ouf" de soulagement, eux à qui l'entraîneur Franck Passi avait enjoint de ne pas "avoir la trouille".

Le Vélodrome, très clairsemé, a pourtant d'abord assisté à l'ouverture au score nantaise sur corner, par Emiliano Sala (3e). Mais la blessure de Valentin Rongier au visage (11e) a déstabilisé les hommes de René Girard et l'OM en a profité, par Clinton Njie (23e) puis par Bafetimbi Gomis sur un pénalty plutôt généreux (53e), pour s'éloigner du bas du classement et se positionner en 13e position.

Il faudra revoir les Marseillais face à une opposition plus consistante, par exemple à Angers dimanche prochain, mais la charnière Doria - Rod Fanni a donné plus de gages de solidité que celle qui a coulé à Rennes mercredi (défaite 3-2 après avoir mené 2-1), composée par Tomas Hubocan et Karim Rekik.

. Nice pas flamboyant mais leader

Le score est moins flatteur que contre Monaco mercredi (4-0), mais Nice a quand même battu Nancy dimanche grâce à un but d'Alassane Pléa (60e), qui lui permet de reprendre sa place de leader du championnat. Les hommes de Lucien Favre ont déjà engrangé 17 points en 7 journées, et n'ont pas encore été battus en Ligue 1.

Ils abordent ainsi plus sereinement leur déplacement européen, jeudi à Krasnodar en Europa League, que certains des autres clubs européens, comme Lyon, piégé à Lorient (1-0) samedi avant de défier Séville mardi en Ligue des Champions ou le Paris SG, battu vendredi à Toulouse (2-0) et qui se déplace mercredi en Bulgarie pour affronter Ludogorets.

. 'Aucun souci' pour Lille, malgré 4 défaites

"Après ce que j'ai vu, je n'ai aucun souci. Nous allons nous en sortir." Après avoir décrété l'état de crise mi septembre, l'entraîneur de Lille Frédéric Antonetti a cette fois voulu se montrer rassurant. Son équipe a pourtant concédé une quatrième défaite consécutive à Saint-Etienne dimanche (3-1) et est devenu, en raison de la victoire lorientaise contre Lyon, la nouvelle lanterne rouge de la Ligue 1.

Selon le statisticien Opta, c'est la première fois depuis la 11e journée de la saison 1995/96 que le Losc est lanterne rouge à l'issue d'une journée de Ligue 1. Contre Saint-Etienne, les Nordistes ont pourtant semblé maîtriser leur sujet jusqu'à l'exclusion dispensable du défenseur Franck Beria.

. La LFP met en garde concernant les pelouses

Le directeur général de la Ligue de football professionnel (LFP), Didier Quillot, s'est fendu de deux tweets pour critiquer la qualité des pelouses de certains terrains de l'élite. Sont ciblés les terrains de Bastia, qui a battu Guingamp (1-0), de Bordeaux qui a fait match nul face à Caen (0-0) et de Montpellier, piégé par Metz (1-0).

"Il faut agir vite!", a écrit l'homme fort de la Ligue samedi soir sur son compte officiel, assurant que la "LFP va intervenir via le barème licence clubs". La Ligue a en effet décidé début février d'intégrer la note moyenne obtenue par chaque équipe au "championnat des pelouses" comme un "nouveau critère de la licence Club", un dispositif visant à obliger les clubs à maintenir ou développer de bonnes infrastructures.

Résultats de la 7e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Toulouse - Paris SG 2 - 0

samedi

Lorient - Lyon 1 - 0

Monaco - Angers 2 - 1

Bordeaux - Caen 0 - 0

Montpellier - Metz 0 - 1

Bastia - Guingamp 1 - 0

Dijon - Rennes 3 - 0

dimanche

Saint-Etienne - Lille 3 - 1

Nancy - Nice 0 - 1

Marseille - Nantes 2 - 1

