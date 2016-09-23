Un jeune homme d'une vingtaine d'années, originaire du Val d'Oise, se rend jeudi 15 septembre 2016 à Étrepagny (Eure). Il se rend d'abord dans un bar-tabac. Il tente d'acheter des tickets de jeux pour une somme minimale avec un billet de 50€. Surprise, la commerçante refuse.

Deux roses avec un billet de 50€

Le suspect ne s'arrête pas là. Il entre ensuite chez un fleuriste. Cette fois, ce sont deux roses qu'il veut acheter avec le même billet. Le commerçant, au contraire de sa voisine, accepte. Problème : il s'agit d'un faux billet ! Les commerçants, qui se rendent compte de la supercherie, donnent son signalement aux gendarmes de la communauté de brigades de Gisors (Eure), qui l'interpellent rapidement.

Bientôt devant la justice

Placé en garde à vue. Il reconnaît les faits. Les vérifications confirment que le billet est faux. Il comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel d'Évreux.

Des faits similaires de mise en circulation de fausse monnaie lui sont également reprochés dans le Val d'Oise, son département de résidence.

