Le Département de l'Eure met 36 véhicules aux enchères

La flotte de véhicules du Conseil départemental de l'Eure fond comme neige au soleil. 29 des 421 véhicules du Département ont déjà été vendus aux enchères en mars 2016. Depuis lunid 19 septembre 2016, c'est à nouveau le cas pour 36 véhicules - voitures, fourgons, moto, camion - de la collectivité. Ces enchères en ligne se poursuivent jusqu'au vendredi 30 septembre 2016.

Faire des économies sur les dépenses de fonctionnement

Pour le Département, c'est un moyen de faire des économies en entretien mécanique, en assurance mais aussi en carburant. Le coût de ce dernier, pour les 421 véhicules, s'élevait jusqu'ici à 1,3 millions d'euros par an. L'objectif poursuivi par la collectivité, qui réduit ainsi ses dépenses de fonctionnement, est de mieux faire partager entre agents les véhicules existants et "faire cesser les trajets domicile-travail qui apparaissaient sans nécessité de service".

Comment participer aux enchères en ligne ?

Il faut se rendre ici et s'inscrire en créant un compte. Cette opération est gratuite et ouverte à tous. Dès lors, l’internaute a accès à la vente aux enchères. Chaque bien déposé est accompagné d'une fiche descriptive, de son prix de base et de sa date butoir d'achat. Celui qui souhaite l'acquérir doit enchérir dans le délai imparti. Le dernier enchérisseur reçoit un mail lui annonçant qu'il est le propriétaire du bien, sous réserve de l'acceptation finale du Département et du règlement.

Pour cette vente, les biens seront à récupérer à Evreux (Eure), sur le site départemental de la Rougemare (route de Paris - face à Jardiland).

