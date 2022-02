Paris (AFP). Chirac toujours hospitalisé, sa famille demande qu'on "respecte sa tranquillité"

"Il n'y a rien de plus à ajouter, le président Chirac est traité pour une infection pulmonaire et je veux rendre hommage à l'exceptionnelle qualité des équipes médicales", a-t-il ajouté, en réaction à des rumeurs sur le décès de l'ancien chef de l'Etat. Le gendre de M. Chirac "demande instamment durant cette période d'hospitalisation à ce qu'on respecte sa tranquillité, celle de son épouse, celle de sa fille et celle de son petit-fils".