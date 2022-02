Paris (AFP). Ligue 1: Belhanda sauve Nice, Saint-Etienne roi du money-time

Grâce au premier but de la saison de l'attaquant marocain recruté dans les dernières heures du mercato, dans l'ombre de Mario Balotelli, l'OGCN reste sur le podium à la 2e place, à deux longueurs du leader Monaco, et avec un point d'avance sur le Paris SG (3e) et Metz (4e), le surprenant promu. Le derby azuréen mercredi à l'Allianz-Riviera s'annonce brûlant.

Sur la mauvaise pelouse de La Mosson, les Niçois ont paru fatigués de leur semaine intense qui les avait vus battre Marseille dimanche dernier (3-2) et perdre jeudi en Europa League contre Schalke (1-0).

Peu habitués à un tel enchaînement de matches ils ont semblé empruntés et sans idée, alors que Balotelli n'avait pas fait le voyage afin d'être justement ménagé. Du coup, après une première période plutôt terne, Montpellier a accéléré et débloqué la situation sur un penalty un peu chanceux, transformé par Ryad Boudebouz après une main de Malang Sarr.

Mais Nice a trouvé les ressources pour revenir à hauteur avec cette superbe frappe de Belhanda (85e) après un service d'Anastasios Donis. L'ancien Montpelliérain, artisan du titre de champion de France glané en 2012, n'a pas célébré son but.

A Geoffroy-Guichard, là aussi sur une pelouse en piteux état, tout s'est joué dans les derniers instants, avec un penalty victorieux tiré par Romain Hamouma, qui s'est fait justice après une faute de Yannick Cahuzac (90+3).

Jusque-là, les Stéphanois nourrissaient des regrets face aux Bastiais. Ils étaient en effet tombés sur un gardien, Jean-Louis Leca, qui avait repoussé un premier penalty de Robert Beric en première période et remporté un duel face à Hamouma en seconde.

Avec cette victoire dans les arrêts de jeu, les Verts confirment qu'ils finissent fort les rencontres après l'égalisation arrachée dans les derniers instants au Paris SG il y a une semaine (1-1) et celle obtenue trois minutes avant le terme à Mayence en Europa League jeudi (1-1).

L'ASSE grimpe au 8e rang, Bastia glisse à la 11e place.

Le programme dominical se termine en soirée (20h45) avec le choc des Olympiques, Marseille-Lyon.

Résultats de la 5e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Caen - Paris SG 0 - 6

samedi

Monaco - Rennes 3 - 0

Bordeaux - Angers 0 - 1

Lorient - Lille 1 - 0

Nancy - Nantes 1 - 1

Dijon - Metz 0 - 0

Toulouse - Guingamp 2 - 1

dimanche

Montpellier - Nice 1 - 1

Saint-Etienne - Bastia 1 - 0

(20h45) Marseille - Lyon