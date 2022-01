New York (AFP). US Open: Lucas Pouille, itinéraire d'un prodige très pressé

Mardi, il disputera à 22 ans contre un autre Français, Gaël Monfils, son deuxième quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem en moins de deux mois, après Wimbledon, alors qu'il pointait au-delà du 100e rang mondial en avril 2015: retour sur l'itinéraire d'un grand espoir du tennis français, actuel 25e joueur mondial.

. SES DEBUTS

Le N.4 français est né à Grande-Synthe (Nord), d'un père français et d'une mère finlandaise. Il a débuté le tennis à l'âge de huit ans et a vite été repéré par la Fédération française de tennis qui lui a fait intégrer ses structures d'entraînement. En 2008, il est sacré champion de France de la catégorie des 13-14 ans, mais à la différence des Monfils, Tsonga et bien d'autres avant eux, Pouille ne se fait pas un nom sur le circuit junior.

Son meilleur résultat est un quart de finale de l'Open d'Australie junior en 2011. Il commence alors à travailler avec Emmanuel Planque: il identifie rapidement la talent et plus encore la force de caractère de son élève.

"Il ne me surprend pas dans le sens où j'ai tout de suite senti qu'il était différent quand j'ai commencé à travailler avec lui", rappelle Planque.

"Il est intelligent, j'ai le sentiment qu'il ne fait pas deux fois la même erreur", remarque-t-il.

. SON ARRIVEE SUR LE CIRCUIT

Il faudra attendre la fin de l'année 2014 pour que Pouille se fasse remarquer: de retour d'une blessure à un poignet, il atteint les 8e de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy où il chute face à son idole, le Suisse Roger Federer (6-4,6-4).

A la demande de Planque, Yannick Noah, dernier Français à avoir remporté un titre du Grand Chelem, en 1983 à Roland-Garros, le prend sous son aile, avec le titre officieux de conseiller.

"Manu (Planque) m'a appelé un jour en disant +Viens le voir, ça me ferait plaisir que tu viennes le voir de temps en temps+. Mais je n'ai rien à voir dans cette victoire (contre Nadal)", s'empresse de faire remarquer le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis.

En 2015, Pouille prend ses marques sur le circuit et entre dans le top 100 après avoir atteint le 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo où il est corrigé par un certain Nadal (6-2, 6-1).

"Il fait son boulot tranquillement. Il y a une forme de sérénité dans leur fonctionnement. C'est très agréable d'être avec lui. Il est surprenant de l'extérieur. Il a une forme de timidité, d'humilité, et dès que tu grattes un peu tu t'aperçois qu'il en veut. Il a les qualités des bons", résume Noah.

. SON DEMENAGEMENT A DUBAI

Depuis le début de l'année 2016, Pouille s'est installé à Dubaï, pour pouvoir bénéficier, entre autres, d'un climat favorable qui attire les cadors comme Federer qui vient s'y préparer en hiver.

"On a tout changé depuis le début de l'année, j'ai mon propre préparateur physique, on travaille différemment, plus et mieux, il m'accompagne partout, ce qui fait que même en tournoi, je continue de bosser ma condition physique, je suis plus fort, mentalement et physiquement", avance-t-il pour expliquer sa montée en puissance.

Conséquence, il enchaîne les premières: sa première victoire contre un joueur du top 10 (David Ferrer) en mars, sa première finale d'un tournoi ATP (Bucarest) en avril, sa première demi-finale d'un Masters 1000 (Rome) en mai, son premier quart de finale en Grand Chelem (Wimbledon) puis sa première sélection en Coupe Davis (en quart de finale contre la République tchèque) en juillet, et enfin son premier exploit contre un membre du "Big Four" dimanche.

. SON AVENIR

Travailleur acharné et homme de caractère, comme l'a prouvé sa récente sortie contre "ceux qui crachent sur le maillot de l'équipe de France", Pouille ne cache pas ses ambitions et rêve d'intégrer le top 10 mondial.

0N adal, après sa défaite, et Novak Djokovic, spectateur de leur duel en attendant son 8e de finale l'ont déjà adoubé: "Il a tout ce qu'il faut pour être dans le top 10", affirme le N.1 mondial.