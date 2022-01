Rouen : l'artiste Daniel Authouart fait recette aux enchères

Samedi 13 et dimanche 14 août 2016, cinq œuvres de Daniel Authouart, artiste peintre habitant Rouen (Seine-Maritime), se sont retrouvées à une vente aux enchères à Arcachon. Le tableau Bande dessinée a été adjugé 19 000€. L'artiste raconte comment ses œuvres peuvent arriver dans un hôtel des ventes : "Mes œuvres sont vendues le plus souvent via des galeristes. Parfois, un collectionneur peut vouloir la vendre. Il peut à nouveau passer par un marchand mais aussi par les enchères".

"Se replonger dans le passé"

À chaque fois qu'une de ses œuvres refait surface, Daniel et sa femme Geneviève sont alertés. C'est pour eux l'occasion d'un coup d’œil dans le rétro : "On se replonge dans le passé. Cela nous ramène à des personnages que l'on a croisés, à tout ce qu'il y avait autour de l’œuvre". Jamais rassasié, le peintre s'attelle à la tâche 11h par jour. Prochaine étape : une expo à Paris par Art Élysées intitulée Out of Order et constituée de six aquarelles géantes inspirées d'une semaine passée à New York.