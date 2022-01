San Francisco (AFP). Tesla dévoile une nouvelle batterie dont l'autonomie dépasse 600 kilomètres

Selon le fondateur et dirigeant de Tesla, Elon Musk, c'est la première fois que l'autonomie d'une voiture électrique dépasse les 300 miles, selon les normes d'autonomie établies par l'agence américaine de l'environnement (EPA), et les 600 kilomètres, selon les normes en vigueur en Europe. L'autonomie est exactement de 315 miles (normes EPA) et 613 kilomètres (normes européennes).

Cette batterie, d'une capacité de 100 kilowatt/heure, équipera également le Model X, plus gros et plus lourd, et l'autonomie sera dans son cas de respectivement 289 miles et 542 kilomètres, selon les différentes normes. Ces modèles seront vendus aux Etats-Unis autour de 135.000 dollars (120.000 euros).

Tesla se vante également d'avoir désormais avec sa diabolique Tesla Model S "Ludicrous", la berline qui dispose de la plus forte accélération au monde (2,5 secondes pour atteindre 60 miles par heure soit 96 km/h). Deux voitures sont plus rapides, une Ferrari et une Porsche, mais sont des modèles de sport, a souligné M. Musk mardi.

Le constructeur tente actuellement de promouvoir ses modèles face à une vague de mauvaise publicité concernant son système de conduite autonome. Un accident mortel aux Etats-Unis et un autre moins grave en Chine sont venus entacher le fonctionnement de ce dispositif récemment mais Tesla a indiqué qu'il continuerait d'en équiper ses voitures.