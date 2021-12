Aéroport de Roissy (France) (AFP). JO-2016 - De retour de Rio, les sportifs français ont atterri à Roissy

Ils seront reçus par le Président de la République François Hollande à l'Elysée à partir de 18h00.

Premier à sortir de l'avion, le porte-drapeau et star de la délégation française, Teddy Riner, étendard bleu-blanc-rouge à la main et médaille d'or des lourds en judo autour du cou.

Il a été suivi par les autres médaillés, dont les boxeurs Tony Yoka et Estelle Mossely (tous deux en or), la judoka Emilie Andéol (or également) ou encore le coureur Mahiédine Mekhissi (bronze sur 3.000 m steeple), qui filmait la scène sur son portable.

Rassemblés au pied de l'avion, tous les médaillés ont ensuite posé pour les photographes en tapant dans leurs mains, sous un beau soleil. Un geste visiblement inspiré du "clapping", célébration popularisée par les joueurs et les supporters de l'Islande lors de l'Euro de football organisé en France en juin et juillet.

Les sportifs français ont terminé les JO dimanche avec un total de 42 médailles (dont 10 d'or), nouveau record de l'après-guerre après les 41 de Pékin en 2008.

Si l'on se borne aux médailles d'or (10 pour 18 d'argent et 14 de bronze), ils ont cependant fait moins bien qu'à Londres en 2012 (11) et surtout Atlanta en 1996 (15).