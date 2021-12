A Gouville-sur-mer, l'érosion de la dune progresse

A Gouville-sur-mer dans la Manche, d'importantes rafales de vent ont une nouvelle fois endommagé la dune dans la nuit de samedi à dimanche. Lorsqu'elles se conjuguent à de forts coefficients de marée, comme ce fut le cas ce week-end, ces rafales accentuent considérablement l'érosion.

Le camping municipal de plus en plus menacé par les eaux

A tel point que le camping municipal situé en bord de mer est de plus en plus menacé par les eaux. Heureusement, la situation est revenue à la normale dès dimanche soir, et aucun dégât matériel n'a été constaté. Malgré tout, certains vacanciers ont décidé de quitter le camping dans l'urgence.

Nathalie James, la gérante, est de plus en plus préoccupée.

Alors que de nouveaux forts coefficients sont attendus mi-septembre, Erick Beaufils, le maire de la ville, souhaite réagir rapidement. Mais la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dréal) ne veut pas entendre parler de l'enrochement de la dune, car cela mettrait en péril l'environnement. Dans quinze jours, une étude commandée par la commune présentera ses préconisations.

Heureusement pour la ville, la fréquentation du camping n'est pour l'instant pas affectée. Jusqu'à quand ?

