Ce titre des cavaliers tricolores, le premier depuis 40 ans en saut d'obstacle, est le deuxième pour l'équitation française dans les JO-2016 après l'or du concours complet par équipes, alors que l'argent est revenu aux Etats-Unis et que des barrages étaient prévus entre l'Allemagne et le Canada pour le bronze.

Pénélope Leprévost est née à Rouen (Seine-Maritime) et Kévin Staut est installé à Vaucelles (Calvados), au Haras de la Forge.