Paris (AFP). Rendez-vous jeudi pour une spectaculaire "éruption" d'étoiles filantes

"Certaines années sont meilleures que d'autres et puis, il y a des années exceptionnelles comme celle-ci", explique à l'AFP Mark Bailey de l'Observatoire d'Armagh en Irlande du Nord.

Vendredi, aux alentours de 01H30 heure de Paris (23H30 GMT), 200 à 300 étoiles filantes devraient traverser le ciel en une heure, selon l’astronome. Contre 100 à 120 les années passées.

Ce superbe spectacle, surtout visible dans l'hémisphère Nord, nous est offert par les Perséides, de petites particules de la comète Swift-Tuttle qui croise l'orbite terrestre chaque année entre la mi-juillet et la mi-août.

Le phénomène dure près de 2 semaines, le temps que la Terre traverse le nuage mais son intensité varie selon les nuits.

En rentrant dans notre monde, les petits débris cométaires cognent dans les molécules de l’atmosphère. Ce choc, extrêmement violent, produit de la lumière. Chaque débris se transforme alors en "étoile filante".

Mais comme l'orbite de la comète varie légèrement chaque année, la Terre ne traverse pas toujours la même partie du nuage cométaire, de plus d'un million de kilomètres de long.

Au sein du nuage, certains rubans de poussière sont plus denses. Ils se créent lorsque la comète passe au plus près du soleil, un moment de son orbite appelé périhélie.

Or cette année, la Terre va croiser en même temps trois de ces "rubans", formés en 1862, 1737 et 1479. Un phénomène exceptionnel qui ne se reproduira qu'en 2028, selon les astronomes, et qui promet un grand show dans la voute céleste.

- Chaise longue et verre de vin -

"Cette éruption, comme nous l'appelons ... ne dure pas longtemps", précise Mark Bailey. "Elle pourrait durer une à deux heures".

"Les météores que vous verrez cette année sont des poussières lâchées par la comète il y a des centaines, voire des milliers d'années," explique dans un communiqué Bill Cooke, chargé de l'étude des météores à la Nasa.

"Elles ont parcouru des milliards de kilomètres avant de se faire hara-kiri dans l'atmosphère terrestre", ajoute-t-il.

Aucun risque toutefois pour notre planète. La principale inquiétude des astronomes, c'est la météo ! Un ciel nuageux est à craindre sur l'Europe dans la nuit de jeudi à vendredi.

Autre bémol, la lune sera très lumineuse, ce qui gênera l'observation de la voûte céleste.

"Il faudra observer le ciel quand la lune sera couchée", jeudi autour de 23H30 GMT, explique Mark Bailey.

Pour bien en profiter, l'astronome conseille aux amateurs de fuir au maximum les nuages et les lumières des grandes villes. Mais aucun télescope ou équipement spécial n'est nécessaire.

"Habillez-vous chaudement, asseyez-vous confortablement dans une chaise longue, pourquoi pas un verre de vin à la main", conseille Mark Bailey. "Puis laissez le temps à vos yeux de se familiariser avec l'obscurité, c'est important".