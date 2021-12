Rouen : 13 jeunes sont morts dans l'incendie d'un bar pendant une fête d'anniversaire

Une soirée d'anniversaire a tourné au drame dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 août 2016 à Rouen en Normandie. Un incendie a fait au moins 13 morts, principalement des jeunes entre 18 et 25 ans, et six blessés dont un grave. C'est l'incendie le plus meurtrier en France depuis 2005.