Terrorisme : renforcement de la protection militaire de la zone portuaire du Havre

Dans le cadre du dispositif Sentinelle, cette deuxième section va "renforcer la gendarmerie nationale", a indiqué à la presse le sous-préfet François Lobit.

"une zone sensible"

Ces militaires assureront la sécurité de la zone industrielle et portuaire, "une zone sensible", selon M. Lobit, mais aussi de la côte de la Manche entre Saint-Jouin-Bruneval et Fécamp, ainsi que les ponts de Tancarville et de Normandie sur la Seine et son estuaire.

Lire aussi : l'opération Sentinelle déploie 60 militaires dans le Calvados

Une première section de militaires intervient, elle, depuis le 19 juillet, sur la zone police, notamment aux abords de la plage du Havre. Si le sous-préfet concède que "la situation est difficile", il précise cependant qu'"il n'y a pas plus de risques qu'ailleurs".

Le deuxième port de France

Le port du Havre est le deuxième de France et le premier pour les conteneurs. Sa zone industrielle comprend plusieurs usines importantes, dont la plus grosse raffinerie de pétrole (appartenant au groupe Total) du pays et des dépôts de pétrole qui alimentent plusieurs raffineries et les aéroports parisiens.

source : AFP