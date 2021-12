Au lendemain de l'attentat perpétré en Normandie à Saint-Etienne-du-Rouvray, l'opération sentinelle est renforcée. 60 militaires seront affectés dans le Calvados.

"En sécurité, malheureusement, on n'en fait jamais trop" ; c'est par ces mots que Laurent Fiscus, préfet du Calvados, est venu présenter le dispositif de renforcement de la présence militaire dans le département. 60 hommes et femmes ont été affectés dans le Calvados, dans le cadre de l'opération Sentinelle. Il a affirmé sa détermination pour sécuriser les lieux sensibles : "une section sera présente au port de Ouistreham, lieu qui concentre toujours une grande attention puisqu'il est le deuxième lien Transmanche, et une autre section est affectée prioritairement sur la côte".

"La menace est globale"

Laurent Fiscus a également réagi à l'attentat terroriste perpétré à Saint-Étienne-du-Rouvray mardi matin, qui indique selon lui qu'aucune zone n'est épargnée : "l'attentat qui s'est produit près de Rouen montre bien que la menace est globale".

D'où une réaction directe du représentant de l'État, qui affirme qu'"il faut être conscient de la permanence et de la diversité des menaces qui pèsent sur notre territoire".

L'opération Sentinelle déploie 60 militaires dans le Calvados Impossible de lire le son.

La sécurité sera donc une priorité pour les organisateurs des grands événements de l'été.