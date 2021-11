Putrajaya (Malaisie) (AFP). MH370: les espoirs "s'amenuisent", vers une suspension des recherches

"Avec moins de 10.000 kilomètres carrés restant à explorer dans la zone de recherches hautement prioritaire, les ministres reconnaissent qu'en dépit des meilleurs efforts de tous ceux qui sont engagés, la probabilité de retrouver l'appareil s'amenuise", ont déclaré les ministres des Transports de ces trois pays, à l'issue d'une réunion en Malaisie.

A moins d'une "nouvelle preuve crédible" d'ici la fin des opérations en cours, les recherches seront "suspendues" jusqu'à ce qu'une nouvelle information solide menant à un lieu de crash émerge, ont ajouté les trois ministres, le Malaisien Liow Tiong Lai, l'Australien Darren Chester et le Chinois Yang Chuantang, dans un communiqué.

"La suspension de signifie pas la fin des opérations de recherches. Les ministres ont répété que l'aspiration à localiser le MH370 n'a pas été abandonnée", ont-ils souligné.

L'utilisation du verbe "suspendre" les recherches s'apparente à une formule de langage visant à ménager les familles de victimes qui ont demandé récemment encore aux autorités de ne pas abandonner les recherches.

Le Boeing 777 de la compagnie aérienne malaisienne s'était volatilisé le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord, peu après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin, et se serait abîmé dans l'océan Indien. Cette disparition est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation civile.

L'Australie, la Malaisie et la Chine, trois des quatre pays ayant perdu le plus de ressortissants dans cette disparition, avaient convenu de mettre fin à la campagne une fois que l'ensemble de la zone de recherche aurait été parcourue, si aucun indice n'était découvert.

Dirigées par l'Australie, les opérations de recherches -- les plus importantes et les plus chères de l'histoire -- sont concentrées dans les profondeurs de l'océan Indien sur une vaste zone de 120.000 kilomètres carrés, l'équivalent de trois fois la superficie de la Suisse.