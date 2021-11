Strasbourg (AFP). Zoo d'Amnéville: naissance rarissime d'un rhinocéros blanc

"Les caprices de la pharmacopée chinoise provoquent un braconnage meurtrier, une corne de rhinocéros pouvant rapporter 300.000 euros aux trafiquants", a expliqué le zoo dans un communiqué.

Le bébé, une femelle prénommée Bayami, pèse déjà 40 kilos, soit bien moins que ses parents Benny et Yoruba qui affichent 2 et 1,6 tonnes sur la balance.

La petite Bayami fait partie de la sous-espèce des rhinocéros blancs du Sud, originaire d'Afrique australe, mais une autre sous-espèce, le rhinocéros blanc du Nord, ne compte plus que quatre représentants dans le monde.

En décembre 2014, le zoo d'Amnéville avait déjà connu une heureuse naissance de rhinocéros blanc du Sud, avec la venue au monde de Shango, un petit mâle. Un "signe d'espoir" selon le zoo, pour cette espèce rarissime.

Trois bébés tigres blancs sont également nés à Amnéville le 30 juin. Leur mère, Orissa, en est à sa troisième portée.

Mercredi, les soigneurs ont pu pour la première fois examiner les bébés et en profiter pour déterminer leur sexe: il s'agit de deux femelles (Jada et Maila) et un mâle (Thimbou), qui doivent leurs noms à des villes népalaises.