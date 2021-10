Michel Polnareff donnera le départ de la 2e étape du Tour de France entre Saint-Lô et Cherbourg

L'interprète de "Lettre à France" participera à l'émission "Village départ" qui sera diffusée à 12h55 sur France 3. Michel Polnareff, qui fêtera ce jour-là ses 72 ans, se prêtera au jeu des questions réponses avec les deux animateurs du talk-show Laurent Luyat et Cyril Féraud.

D'autres artistes seront également présents sur le plateau de l'émission, comme Amir, le chanteur qui a représenté la France lors du dernier concours de l'Eurovision, ou encore le chroniqueur Fabien Lecoeuvre.

Michel Polnareff se produira en concert cet été dans toute la France. Il sera notamment à l'Olympia à Paris le 14 juillet et à Carhaix au Festival des Vieilles Charrues le 15 juillet. Il y interprètera des titres issus de son nouvel album sorti en décembre dernier "L'Homme en rouge", ainsi que ses plus anciens tubes comme "La poupée qui fait non", "Marilou" ou encore "Love Me, Please Love Me".

Le Tour de France 2016 aura lieu du 2 au 24 juillet prochain, entre le Mont Saint-Michel et Paris.