Dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 octobre, un automobiliste de 71 ans s'est engagé à contresens sur le périphérique (à hauteur de Mondeville et de la bretelle de sortie de l'A13). Le véhicule est entré en collision avec une autre voiture. L'automobiliste de 71 ans a été grièvement blessé et évacué au CHU. L'autre automobiliste, une femme de 63 ans, a été blessé plus légérement et transporté à l'hôpital.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire