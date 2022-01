Première du 37e festival du film américain

14 films sont en compétition, mais il y a comme toujours de nombreuses animations autour de la compétition. Toutes les projections sont accessibles au grand public.

Dès ce week-end, assistez aux Nuits américaines. Tout au long de la nuit, des classiques américains et des films sortis il y a quelques années sont projetés, de quoi passer 48h non-stop intenses en émotion.

Il y a aussi Deauville saison 2 qui vous propose de découvrir des séries en avant-première et dans les meilleurs conditions de diffusion.

Le programme complet est àtélécharger à la fin de l'article. Vous retrouvez tous les tarifs et plus d'informations sur www.festival-deauville.com