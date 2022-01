Solitaire du Figaro : Delahaye termine à une belle 2e place

Fabien Delahaye et son Bénéteau 2 « Port de Caen Ouistreham » ont réalisé une belle performance sur la Solitaire du Figaro. L'épreuve avait bien commencé, puisque le skipper caennais s'était imposé sur la première étape à l'arrivée à Caen. Il a ensuite terminé 7e à Dùn Laoghaire en Irlande, 2e aux Sables d'Olonne, et 3e à l'issue de la quatrième et dernière étape à Dieppe. Fabien Delahaye a ainsi avalé 1 695 milles et 257 heures de course.

Difficile dernière étape

"La dernière étape était vraiment difficile. Nous n'avons pas eu les conditions escomptées et avons passé notre temps à naviguer bord à bord avec les autres concurrents, à jouer dans les cailloux... C'est usant !", a-t-il ainsi déclaré, lui qui n'est arrivé que 28 secondes après le vainqueur de cette dernière traversée, Jérémie Beyou. "A certains moments, Jérémie se trouvait à deux mètres de moi. Dans ces cas là, tu ne peux pas dormir et donc volontairement, je m'écartais un peu pour garder un peu de champs et aller faire une sieste. L'arrivée était particulièrement intense avec 4 bateaux en 35 secondes et ça a donné beaucoup de piment sur cette arrivée !"

> Audio : la réaction de Fabien Delahaye.