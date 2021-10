La place Saint-Sauveur en “mode piéton” dès le 10 juillet

Dès le samedi 10 juillet, le dispositif de circulation autour de la place Saint-Sauveur sera modifié pour préfigurer son état définitif à l'aube de 2012. La circulation sera alors possible sur la rue Pémagnie descendante et sur le côté nord de la place (de la rue Pémagnie à la place Fontette). La rue Saint-Sauveur conservera le sens de circulation actuel tandis que la circulatioon sera interdite côté sud de la place, sauf pour les accès riverains et les livraisons. Ce dispositif de circulation sera en place jusqu'au dimanche 29 août.



