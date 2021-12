Harry Potter et les reliques de la Mort 2 dépasse le millard de dollars de recettes!

Rien que sur le continent nord américain, Harry Potter a récolté 318,5 millions de dollars. Dans le reste du monde, le film totalise 690 millions de dollars.



Huit autres long-métrages ont réussi le pari insensé de franchir la barre du milliard de dollars de recettes. Outre Harry Potter et les reliques de la mort – partie 2, on compte The Dark Knight, Alice au pays des merveilles, Pirates des Caraïbes 4, Toy Story 3, Pirates des Caraïbes et le secret du Coffre maudit, Le Retour du roi, Titanic et Avatar.



Notez qu'Harry Potter se distingue du lot grâce à sa rapidité : il n'a mis que 17 jours pour atteindre cette somme faramineuse, établissant ainsi un nouveau record.



Ce sont les studios Warner qui doivent être contents d'avoir misé sur cette saga il y a plus de dix ans. Avec les huit films que compte la saga, ils ont engrangé quelque 7 milliards de dollars de recettes !