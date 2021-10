Albert (France) (AFP). Centenaire de la bataille de la Somme: la famille royale et Cameron en France

Les cérémonies débuteront dès 07H28 (05H28 GMT) au "Trou de la Mine" (Lochnagar Crater) à Ovillers-la-Boisselle, en présence du secrétaire d'Etat français aux Anciens combattants Jean-Marc Todeschini: c'est ici que trente tonnes d’explosifs ont éclaté le 1er juillet 1916 pour tenter de dynamiter une dernière fois les défenses allemandes, marquant le début de l'offensive de la Somme.

Cette explosion a laissé un énorme cratère de près de 91 mètres de diamètre, encore visible aujourd'hui.

Après une célébration écossaise au cairn de Contalmaison, le mémorial de Thiepval accueillera le point d'orgue des cérémonies à midi. C'est à côté de cette petite commune d'une centaine d'habitants que se dresse l'imposant mémorial de 45 mètres de haut érigé en 1932 où sont inscrits les noms des 72.000 soldats du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud morts dans la Somme. Jeudi soir, la famille royale britannique y a participé à une veillée militaire.

Ce mémorial, le plus grand du Commonwealth au monde, attire chaque année près de 150.000 personnes, essentiellement des Britanniques, Irlandais, Australiens ou Canadiens, nations où le tourisme de mémoire a de nombreux adeptes.

Près de 12.000 personnes sont attendues à Thiepval. La famille royale britannique avec le prince William, Kate Middleton, les princes Harry et Charles ainsi que Camilla Parker Bowles, le président français et le Premier ministre britannique doivent y lire des textes d'anciens soldats. Aucun discours ou allocution n'est cependant prévu, mais François Hollande, dans une allusion au Brexit, a déclaré jeudi: "Je veux aussi rappeler que c’est l’idée européenne qui a permis de surmonter les divisions et les rivalités entre Etats, et qui nous a apporté la paix depuis 70 ans".

Près de 600 enfants - 300 Britanniques et 300 Français - doivent participer à la célébration, filmée par la BBC.

Non loin de là, à 14H30 (12H30 GMT), une célébration se tiendra à la Tour d'Ulster, construite en 1921, réplique de la tour d'Hélène de Belfast (où les Irlandais suivaient leur entraînement militaire), qui rendra hommage plus spécifiquement aux soldats tués lors de la journée meurtrière du 1er juillet 1916 (20.000 morts ou disparus, 40.000 blessés).

- Champs de bataille illuminés -

Puis les hommages se déplaceront vers le mémorial terre-neuvien de Beaumont-Hamel: organisée par le gouvernement du Canada, cette cérémonie sera dédiée aux soldats canadiens du 1er bataillon du Newfoundland Regiment, qui a perdu 86% de ses effectifs le matin du 1er juillet 1916. Une allocution du prince de Galles est cette fois attendue.

La journée s'achèvera avec une célébration au cimetière militaire allemand de Fricourt qui abrite les sépultures de 17.027 soldats allemands.

En tout, près de 300 journalistes sont accrédités pour cette journée, selon la préfecture de la Somme.

La petite ville d'Albert (10.000 habitants) s'apprête, elle, à être au coeur des "trois jours pour la paix", sa population étant invitée à s'habiller en blanc. Quatre projecteurs au sommet de la basilique éclaireront symboliquement les champs de bataille aux alentours sur une portée de 20 km. Un "grand défilé patriotique" doit avoir lieu vers 19H00 (17H00 GMT), tandis que la cantatrice Barbara Hendricks donnera en soirée un récital du souvenir, avant une "illumination du souvenir", avec avec une distribution de lumières "pour un moment de communion" avec les victimes de la guerre.

Quatre millions d’hommes ont été successivement impliqués dans la bataille de la Somme, venus du monde entier (Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud, Inde...). Les pertes totales de la bataille sont estimées à 1.200.000 hommes (tués, blessés, disparus), dont 500.000 dans le camp britannique, autant dans le camp allemand et 200.000 Français, "ce qui en fait l'affrontement le plus meurtrier de la Grande Guerre", selon la Mission Centenaire.